Coronavirus | tasso di contagiosità sceso allo 0 | 5 | sempre più guariti | bene le terapie

(Di venerdì 8 maggio 2020) In realtà già stamane, nel corso della conferenza stampa dell’Iss, il presidente Silvio Brusaferro, aveva già riferito di come la curva relativa all’epidemia del“va decrescendo, è un segnale che prosegue e – ha aggiunto l’esperto – stiamo andando verso un numero più basso in tutte le regioni”. Brusaferro ha inoltre sottolineato che ildi contagiosità indicato con R0, attualmente si è attestato sotto il valore 1 ed è compreso fra 0,5 e 0,7. Riguardo invece alla situazione generale del paese, nello specifico dei numeri, poco fa la Protezione civile ha confermato ancora una volta l’evidente calo dei contagi mentre, purtroppo, con le 243 vittime registrate nelle ultime 24 ore, dall’inizio dell’emergenza le vittime sono state ben ...

