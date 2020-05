Cliente rompe il naso a bancario nel Bresciano, "clima d'odio" (Di venerdì 8 maggio 2020) Il Cliente ha aspettato che uscisse per la pausa pranzo e gli ha spaccato il naso con una testata. Vittima dell'aggressione un bancario di un paese in provincia di Brescia che, stando a quanto riferisce una fonte sindacale all'AGI, "aveva negato al suo interlocutore un'operazione che non era possibile eseguire". "L'episodio va inquadrato -spiega - nel contesto di un piccolo paese della provincia di Brescia, molto colpita dal coronavirus, dove c'è una Clientela tradizionale che si è vista limitare nelle sue abitudini potendo essere ricevuta solo per appuntamento. In questa banca, sono arrivate molte lamentele di persone che si sentono inibite nella loro operatività". I fatti risalgono a ieri pomeriggio, quando il Cliente ha chiesto un cambio assegno che non gli è stato concesso perché non aveva soldi a sufficienza. L'uomo ha lasciato l'istituto ... Leggi su agi (Di venerdì 8 maggio 2020) Ilha aspettato che uscisse per la pausa pranzo e gli ha spaccato ilcon una testata. Vittima dell'aggressione undi un paese in provincia di Brescia che, stando a quanto riferisce una fonte sindacale all'AGI, "aveva negato al suo interlocutore un'operazione che non era possibile eseguire". "L'episva inquadrato -spiega - nel contesto di un piccolo paese della provincia di Brescia, molto colpita dal coronavirus, dove c'è unala tradizionale che si è vista limitare nelle sue abitudini potendo essere ricevuta solo per appuntamento. In questa banca, sono arrivate molte lamentele di persone che si sentono inibite nella loro operatività". I fatti risalgono a ieri pomeriggio, quando ilha chiesto un cambio assegno che non gli è stato concesso perché non aveva soldi a sufficienza. L'uomo ha lasciato l'istituto ...

