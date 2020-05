Bonafede è una persona per bene. Una risorsa fondamentale nella lotta contro la mafia e la corruzione (Di venerdì 8 maggio 2020) Grazie al lavoro ed al coraggio di Alfonso Bonafede e del Movimento Cinque Stelle, abbiamo finalmente una vera legge anticorruzione, la Spazzacorrotti, che aspettavamo da decenni. Abbiamo una giustissima riforma della prescrizione, quella prescrizione che ha salvato Andreotti da una condanna per mafia, e salva ogni anno migliaia di colletti bianchi da condanne per odiosi reati. Abbiamo una buona legge sulle intercettazioni, 686 provvedimenti di 41/bis ed altri numerosi e significativi successi contro la corruzione e le mafie. Il suo grande impegno e il suo polso fermo, hanno procurato ad Alfonso Buonafede l’odio della criminalità e di chi sguazza nel mare inquinato della corruzione, dunque il ministro vive sotto scorta e subisce gli strali della stampa più becera, e di tutte quelle forze politiche che con la corruzione hanno sempre avuto un rapporto preferenziale, ... Leggi su lanotiziagiornale Bonafede : “Mancata nomina di Di Matteo al Dap? Nessuna interferenza”. E Forza Italia torna ad attaccare il magistrato

Bonafede-Di Matteo - l'ex-capo Dap - Ardita : polemica inopportuna - nomina non dipende solo dal ministro

