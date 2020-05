Sondaggi elettorali Index: Lega in sofferenza, M5S su (Di giovedì 7 maggio 2020) Sondaggi elettorali Index: Lega in sofferenza, M5S su Anche gli ultimi Sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita realizzati il 29 aprile, vedono una Lega in continuo affanno. Rispetto alla precedente rilevazione, il Carroccio perde lo 0,3% e si attesta al 26,6%. Un punto sotto la media Sondaggi nazionale. Come già rilevato da altri istituti demoscopici, i voti persi dalla Lega vengono recuperati da Fratelli d’Italia ma anche da Forza Italia. I primi crescono dello 0,2% al 13,2% mentre i secondi passano dal 6,6% al 6,8%. In questo caso, i valori delle due forze di centrodestra rispecchiano la media Sondaggi nazionale.Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi elettorali Index: stop Pd, cresce il M5S Tra i partiti che sostengono il governo Conte ci sono poche novità. Il Partito Democratico dopo la crescita dell’ultimo periodo, rimane ... Leggi su termometropolitico Sondaggi politici elettorali oggi 7 maggio 2020 : crollo della Lega - il Pd ora insegue a soli due punti di distanza. Vola Fratelli d’Italia

Ultimi sondaggi elettorali - Swg : percentuali dei partiti ad oggi

Sondaggi elettorali Ixè : Lega e Pd divisi da appena 2 punti (Di giovedì 7 maggio 2020)in, M5S su Anche gli ultimiResearch per Piazza Pulita realizzati il 29 aprile, vedono unain continuo affanno. Rispetto alla precedente rilevazione, il Carroccio perde lo 0,3% e si attesta al 26,6%. Un punto sotto la medianazionale. Come già rilevato da altri istituti demoscopici, i voti persi dallavengono recuperati da Fratelli d’Italia ma anche da Forza Italia. I primi crescono dello 0,2% al 13,2% mentre i secondi passano dal 6,6% al 6,8%. In questo caso, i valori delle due forze di centrodestra rispecchiano la medianazionale.Segui Termometro Politico su Google News: stop Pd, cresce il M5S Tra i partiti che sostengono il governo Conte ci sono poche novità. Il Partito Democratico dopo la crescita dell’ultimo periodo, rimane ...

Agenzia_Italia : Continua il calo della Lega nei sondaggi. Il centrodestra cede mezzo punto alla maggioranza - borghi_claudio : @fuoco_freddo @Danieleriz80 @michele_pittoni @ilPortaborse_ Beh interessante come teoria. Siamo andati dal 4 al 40… - FeyRune23 : RT @andrea_pecchia: #Salvini dopo due mesi torna a mostrare il rosario sui social. Pregate per chi soffre ed è in difficoltà nei sondaggi… - PalloneBucato : Crollo di #Salvini nei sondaggi elettorali. MI chiedo,ma uno staff che pensi per lui e che capisca quando è il mome… - giornali_it : Sondaggi politici elettorali oggi 7 maggio 2020: crollo della Lega, il Pd ora insegue a soli due punti di distanza.… -