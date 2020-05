Saipem |  Caio | guardiamo al futuro sereni grazie a posizione liquidità e portafoglio ordini

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – “Affrontiamo una fase di grande incertezza ma con unadi liquidità e unche ci fa guardare aldi breve e di medio termine con una certatà fatto salvo ovviamente la gravità di una situazione che coinvolge tutto il mondo”. A dirlo è Francesco Caio, Presidente di, intervistato su Class Tv alla no stop #RipartItalia. Il top manager ricorda cheha cantieri in decine di paesi nel Mondo ed è da sempre attenta ai protocolli di sicurezza delle nostre persone. “Abbiamo avviato dei processi di innovazione, in particolare nel digitale, e queste iniziative oggi fanno sì che le nostre persone lavorano in sicurezza in giro per il mondo. Lo smart working è uno strumento che l’azienda già utilizzava ed è stato subito stato esteso a tutta ...