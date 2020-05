Prince of Persia: a quanto pare Ubisoft non ama molto la serie? (Di giovedì 7 maggio 2020) Secondo alcune dichiarazioni provenienti dall'ex animatore di Ubisoft Jonathan Cooper (ha di recente lavorato su The Last of Us 2), pare che la serie di Prince of Persia non vado molto a genio alla compagnia, questo per una questione di diritti e profitti.Cooper ha aggiunto che oltre a non amare troppo la serie, Ubisoft è anche molto veloce nel cancellare i nuovi progetti legati alle serie, questo perché i diritti del gioco appartengono ancora al creatore della serie Jordan Mechner, entrando nel dettaglio ogni opera legata a Prince of Persia rappresenta un guadagno esiguo per l'azienda francese, questo a causa della fetta da destinare a Mechner."Trasportato in una terra di mito e leggenda, il Principe di Persia si ritrova coinvolto in un'epica battaglia tra le forze primordiali del bene e del male, il dio della Luce, Ormazd contro suo fratello Ahriman, il dio delle ... Leggi su eurogamer Il gameplay di Prince of Persia Redemption è rimasto per 8 anni su YouTube senza che nessuno lo notasse

Prince of Persia Redemption è il progetto cancellato da Ubisoft che torna in vita in un video gameplay

Prince of Persia Redemption di Ubisoft Montreal è un progetto cancellato che torna in vita in un video gameplay (Di giovedì 7 maggio 2020) Secondo alcune dichiarazioni provenienti dall'ex animatore diJonathan Cooper (ha di recente lavorato su The Last of Us 2),che ladiofnon vadoa genio alla compagnia, questo per una questione di diritti e profitti.Cooper ha aggiunto che oltre a non amare troppo laè ancheveloce nel cancellare i nuovi progetti legati alle, questo perché i diritti del gioco appartengono ancora al creatore dellaJordan Mechner, entrando nel dettaglio ogni opera legata aofrappresenta un guadagno esiguo per l'azienda francese, questo a causa della fetta da destinare a Mechner."Trasportato in una terra di mito e leggenda, il Principe disi ritrova coinvolto in un'epica battaglia tra le forze primordiali del bene e del male, il dio della Luce, Ormazd contro suo fratello Ahriman, il dio delle ...

hobby_consolas : Ubisoft registra un dominio para 'Prince of Persia 6' - Eurogamer_it : Prince of Persia: A quanto pare Ubisoft non ama molto la serie - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Spunta in rete un filmato su #PrinceofPersia Redemption #reboot della serie che purtroppo non vedremo mai... #PS3 #PS4… - Info_e_Games : Prince of Persia: il reboot cancellato appare in video, era online dal 2012 - - Scarrface_ : Prince of persia e splinter cell ta bom -