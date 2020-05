DecibelBellini : Impossibile non volerti bene @dries_mertens14 ?? Buon compleanno sociooo ?? #HappyBirthdayDries #Mertens… - matteorenzi : Una Repubblica democratica fondata sul Lavoro. Non sui sussidi, non sulla rendita, non sull'assistenzialismo, ma su… - MarioManca : Io comincerei a non invitarlo più da nessuna parte in tv. Sarebbe un buon inizio - ale9_BabyK : „Tutta questa scena non era prevista, le scuse sono un mitra, ci spariamo a vista RAM PAM PAM“ @BABYKMUSIC c’è semp… - melysenda : RT @Steed32700016: @dannycrane20181 @fdragoni Non è questione di liberismo, semplice buon senso. -

Ultime Notizie dalla rete : Non buon Non è un buon momento per la birra Corona Il Post Chiara Ferragni compie 33 anni | Gli auguri di Leone sciolgono tutti

Con una serie di foto della sua infanzia, Chiara Ferragni ha voluto celebrare il suo 33esimo compleanno che, quest’anno, assume un significato ancora più profondo. L’influencer, per il coronavirus, ha ...

Non è un buon momento per la birra Corona

A fine febbraio molti giornali avevano scritto che le vendite della birra messicana Corona erano crollate in Cina, perché in molti associavano il suo nome a quello del coronavirus. Era una notizia imp ...

Con una serie di foto della sua infanzia, Chiara Ferragni ha voluto celebrare il suo 33esimo compleanno che, quest’anno, assume un significato ancora più profondo. L’influencer, per il coronavirus, ha ...A fine febbraio molti giornali avevano scritto che le vendite della birra messicana Corona erano crollate in Cina, perché in molti associavano il suo nome a quello del coronavirus. Era una notizia imp ...