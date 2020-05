Kevin Spacey si paragona ai disoccupati per coronavirus: "Anche io ho perso il lavoro" (Di giovedì 7 maggio 2020) Kevin Spacey ha commentato gli sconvolgimenti causati dalla pandemia ammettendo di sentirsi vicino a chi ha perso il lavoro visto che Anche a lui è capitata un'esperienza simile. Kevin Spacey torna a far parlare di sé paragonandosi a coloro che hanno perso il lavoro per via del coronavirus e ammettendo di empatizzare con loro visto che Anche il suo mondo è crollato nel 2017. Kevin Spacey è intervenuto nel corso del podcast tedesco Bits and Pretzels per commentare l'attuale situazione: "So cosa si prova a precipitare in una situazione a cui non eri minimamente preparato. Nessuno si stupirà se dico che il mio mondo è cambiato completamente nell'autunno del 207. Il mio lavoro, molte delle mie relazioni e la mia posizione nella mia industria sono sparite in poche ... Leggi su movieplayer BABY DRIVER IL GENIO DELLA FUGA/ Video e streaming del film con Kevin Spacey

Baby driver il genio della fuga/ Video - su Rai3 il film con Kevin Spacey e Jamie Foxx

Baby Driver - Il genio della fuga : stasera su Rai3 il film con Kevin Spacey (Di giovedì 7 maggio 2020)ha commentato gli sconvolgimenti causati dalla pandemia ammettendo di sentirsi vicino a chi hailvisto chea lui è capitata un'esperienza simile.torna a far parlare di séndosi a coloro che hannoilper via dele ammettendo di empatizzare con loro visto cheil suo mondo è crollato nel 2017.è intervenuto nel corso del podcast tedesco Bits and Pretzels per commentare l'attuale situazione: "So cosa si prova a precipitare in una situazione a cui non eri minimamente preparato. Nessuno si stupirà se dico che il mio mondo è cambiato completamente nell'autunno del 207. Il mio, molte delle mie relazioni e la mia posizione nella mia industria sono sparite in poche ...

Noovyis : (Kevin Spacey si paragona ai disoccupati per coronavirus: 'Anche io ho perso il lavoro') Playhitmusic - - 3cinematographe : #KevinSpacey commenta il momento: 'anche io ho perso il lavoro' - GianlucaOdinson : Kevin Spacey rompe il silenzio: 'Chi sono io se non posso più recitare?' - _diana87 : Come non menzionare House of Cards? Cacciato Kevin Spacey, la sesta stagione è stata una delusione. Avrei preferito che fosse terminata. - BarbieXanax : @mariant79113798 @FrankDawn7 'una persona può perdere la carriera per accuse false' ma per favore, a hollywood non… -

Ultime Notizie dalla rete : Kevin Spacey Kevin Spacey sulla situazione attuale: “anche io ho perso il lavoro” Cinematographe.it - FilmIsNow Kevin Spacey si paragona ai disoccupati per coronavirus: "Anche io ho perso il lavoro"

Kevin Spacey è intervenuto nel corso del podcast tedesco Bits and Pretzels per commentare l'attuale situazione: "So cosa si prova a precipitare in una situazione a cui non eri minimamente preparato. N ...

Kevin Spacey commenta il momento: “anche io ho perso il lavoro”

Kevin Spacey ha azzardato un paragone fra la sua situazione, dopo le accuse di violenza sessuale, e quella dei disoccupati a causa della quarantena da Covid-19 Per The Wrap, il 29 marzo, Kevin Spacey ...

Kevin Spacey è intervenuto nel corso del podcast tedesco Bits and Pretzels per commentare l'attuale situazione: "So cosa si prova a precipitare in una situazione a cui non eri minimamente preparato. N ...Kevin Spacey ha azzardato un paragone fra la sua situazione, dopo le accuse di violenza sessuale, e quella dei disoccupati a causa della quarantena da Covid-19 Per The Wrap, il 29 marzo, Kevin Spacey ...