FAI, torna il censimento de “I luoghi del cuore”: tra vette e luoghi storici della salute (Di giovedì 7 maggio 2020) Per la decima edizione torna il censimento del FAI, il fondo ambiente italiano, su "I luoghi del cuore". Tutti i cittadini, in Italia e all'estero, sono chiamati a votare i posti italiani che amano di più e che vorrebbero vedere tutelati e valorizzati. Quest'anno è possibile indicare il "luogo del cuore FAI" fino al 15 dicembre 2020. Il fondo ambiente italiano ha previsto, inoltre, due premi speciali dedicati alle bellezze dell'Italia sopra i 600 metri e, in piena emergenza Coronavirus, ai luoghi storici della salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) Leggi su tg24.sky Luoghi del cuore - torna il premio del FAI per valorizzare il territorio italiano

Per la decima edizione torna il censimento del FAI, il fondo ambiente italiano, su "I luoghi del cuore". Tutti i cittadini, in Italia e all'estero, sono chiamati a votare i posti italiani che amano di più e che vorrebbero vedere tutelati e valorizzati. Quest'anno è possibile indicare il "luogo del cuore FAI" fino al 15 dicembre 2020. Il fondo ambiente italiano ha previsto, inoltre, due premi speciali dedicati alle bellezze dell'Italia sopra i 600 metri e, in piena emergenza Coronavirus, ai luoghi storici della salute

