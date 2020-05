Dying Light 2 nei guai? Rumor di grosse difficoltà nello sviluppo. Techland nega l'acquisizione da parte di Microsoft (Di giovedì 7 maggio 2020) Dying Light 2 è un progetto molto eccitante ma anche molto preoccupante. Quanto visto fino ad ora era incredibilmente promettente, eppure il gioco è stato rinviato più volte ed è attualmente privo di una data di uscita. Questo farebbe pensare che stia succedendo qualcosa dietro le quinte.Secondo PolskiGamedev.pl, che in passato è stata una fonte affidabile di informazioni per quanto riguarda la scena polacca, lo sviluppo di Dying Light 2 sarebbe attualmente un "totale disordine". Secondo un anonimo sviluppatore di Techland, la trama e la meccanica di gioco sono continuamente in cambiamento, e questo ha ostacolato molto i progressi. "Dying Light 2 è un disastro totale, prima ci siamo concentrati sulla storia, poi ci siamo concentrati sul gameplay ... le meccaniche di gioco cambiano in continuazione. Il morale è sempre basso, la leadership ... Leggi su eurogamer Dying Light 2 starebbe incontrando grosse difficoltà nello sviluppo. Techland nega l'acquisizione da parte di Microsoft

Techland riporta in vita Hellraid...sottoforma di DLC per Dying Light (Di giovedì 7 maggio 2020)2 è un progetto molto eccitante ma anche molto preoccupante. Quanto visto fino ad ora era incredibilmente promettente, eppure il gioco è stato rinviato più volte ed è attualmente privo di una data di uscita. Questo farebbe pensare che stia succedendo qualcosa dietro le quinte.Secondo PolskiGamedev.pl, che in passato è stata una fonte affidabile di informazioni per quanto riguarda la scena polacca, lodi2 sarebbe attualmente un "totale disordine". Secondo un anonimo sviluppatore di, la trama e la meccanica di gioco sono continuamente in cambiamento, e questo ha ostacolato molto i progressi. "2 è un disastro totale, prima ci siamo concentrati sulla storia, poi ci siamo concentrati sul gameplay ... le meccaniche di gioco cambiano in continuazione. Il morale è sempre basso, la leadership ...

Multiplayerit : Techland non è stata acquisita da Microsoft: Dying Light 2 arriverà su PS4, PC e Xbox One - Eurogamer_it : Sviluppo travagliato per #DyingLight2? - FM_Pagano : Dying Light 2: difficoltà di sviluppo e acquisizione di Microsoft? Techland smentisce - FM_Pagano : Dying Light 2 naviga in cattive acque? Un giornalista condivide gli ultimi leak - GamingToday4 : Techland non è stata acquista da Microsoft: Dying Light 2 arriverà su PS4, PC e Xbox One -