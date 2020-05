Domeniche bestiali – Dalla parte di Soviero, ‘maleducato sincero’: “Calcio e verità non vanno d’accordo. Io? Ogoglioso di essere così” (Di giovedì 7 maggio 2020) “Ancora con ‘sto video delle ‘male parole‘ al guardalinee? Sono passati più di vent’anni, e poi non è che sia sta grande novità: lo facevo sempre, solo che quella volta c’era il microfono”. Poesia. E se quegli insulti al guardalinee in napoletano potrebbero sembrare volgari, da queste parti assumono la consistenza di una melodia soave, di un canto angelico: perché una cosa è certa, se si dovesse scegliere un presidente ad honorem o un patrono per Domeniche bestiali quello non potrebbe essere altro che Salvatore Sasà Soviero. Irragionevole, ruspante, a volte maleducato. In una parola: vero. Così è Sasà: proprio come il pallone “pane e salame” decantato in queste righe, che dalle parti di Sasà diventa “pane e puparuoli”. E pur essendo ormai andato ... Leggi su ilfattoquotidiano Domeniche bestiali – Dalle glorie leccesi al fianco di Zeman ai campi di provincia in Campania : la parabola di Babù

Domeniche bestiali – Dalle glorie leccesi al fianco di Zeman ai campi con le reti per le olive alle porte : la parabola di Babù

Domeniche bestiali – Gol - linee storte e arrosticini : il pallone ruspante di Abruzzo Calcio Ingnorante (Di giovedì 7 maggio 2020) “Ancora con ‘sto video delle ‘male parole‘ al guardalinee? Sono passati più di vent’anni, e poi non è che sia sta grande novità: lo facevo sempre, solo che quella volta c’era il microfono”. Poesia. E se quegli insulti al guardalinee in napoletano potrebbero sembrare volgari, da queste parti assumono la consistenza di una melodia soave, di un canto angelico: perché una cosa è certa, se si dovesse scegliere un presidente ad honorem o un patrono perquello non potrebbe essere altro che Salvatore Sasà. Irragionevole, ruspante, a volte maleducato. In una parola: vero. Così è Sasà: proprio come il pallone “pane e salame” decantato in queste righe, che dalle parti di Sasà diventa “pane e puparuoli”. E pur essendo ormai andato ...

fattoquotidiano : Domeniche bestiali – Dalla parte di Soviero, ‘maleducato sincero’: “Calcio e verità non vanno d’accordo. Io? Ogogli… - fradanilo62 : Domeniche bestiali – Dalle glorie leccesi al fianco di Zeman ai campi di provincia in Campania: la parabola di Babù… - PeppeNiko82 : - MiLaCloTe : Domeniche bestiali - Dalle glorie leccesi al fianco di Zeman ai campi di provincia in Campania: la parabola di Babù… - Italia_Notizie : Domeniche bestiali – Dalle glorie leccesi al fianco di Zeman ai campi di provincia in Campania: la parabola di Babù -

Ultime Notizie dalla rete : Domeniche bestiali Domeniche bestiali – Dalla parte di Soviero, ‘maleducato sincero’: “Calcio e verità… Il Fatto Quotidiano Domeniche bestiali – Dalla parte di Soviero, ‘maleducato sincero’: “Calcio e verità non vanno d’accordo. Io? Ogoglioso di essere così”

Irragionevole, ruspante, a volte maleducato. In una parola: vero. Così è Sasà: proprio come il pallone “pane e salame” decantato in queste righe, che dalle parti di Sasà diventa “pane e puparuoli”. E ...

Fabio Concato torna con un nuovo brano: «L'Umarell, il mio omaggio a Milano colpita al cuore»

MILANO - Il dialogo immaginario con una statuetta. Nasce così parola e musica di L'umarell, inedito in dialetto milanese di Fabio Concato pubblicato ieri a sorpresa sui suoi social. Un a tu per tu iro ...

Irragionevole, ruspante, a volte maleducato. In una parola: vero. Così è Sasà: proprio come il pallone “pane e salame” decantato in queste righe, che dalle parti di Sasà diventa “pane e puparuoli”. E ...MILANO - Il dialogo immaginario con una statuetta. Nasce così parola e musica di L'umarell, inedito in dialetto milanese di Fabio Concato pubblicato ieri a sorpresa sui suoi social. Un a tu per tu iro ...