Callejon lascia il Napoli Calciomercato | lo spagnolo non rinnova | c' è l' Atletico?

Fix_55 : Rinnovi Napoli, la triade si divide: Callejon lascia, Insigne raddoppia, dubbio Mertens - -

Ultime Notizie dalla rete : Callejon lascia

Il Sussidiario.net

José Maria Callejon lascerà il Napoli, ormai sembra certo. Dei due veterani portati in azzurro da Rafa Benitez chi potrebbe restare è Dries Mertens, anche se le ultime notizie circa la trattativa per ...Nonostante lo stop alle attività agonistiche, sono giorni di lavoro per Cristiano Giuntoli e per la squadra di mercato del Napoli. Il mancato rinnovo di Josè Callejon sembra essere il preludio all’add ...