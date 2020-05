A Uomini e Donne lite furibonda tra Barbara e Gemma Galgani: vedovanza e Sirius fanno esplodere la dama torinese (Di giovedì 7 maggio 2020) Una puntata davvero scoppiettante quella che aspetta il pubblico di Uomini e Donne oggi 7 maggio 2020 almeno a giudicare dalle prime anticipazioni che sono arrivate dalla piattaforma Witty. Oggi rivedremo i protagonisti del trono over e si inizierà con un momento dedicato a Gemma Galgani. A quanto pare va a gonfie vele la frequentazione, rigorosamente a distanza, tra Sirius, Nicola, e Gemma Galgani. I due continuano a sentirsi e Gemma, come vedremo nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 7 maggio, porta anche la spilla che l’ufficiale le ha regalato. Maria de Filippi sembra essere un po’ spaventata e preoccupata per Gemma e le chiede se tutta questa situazione non le faccia paura visto che Nicola, lo ricordiamo, ha 26 anni. Gemma però sembra voler andare dritta per la sua strada, non curante delle critiche di Tina Cipollari. Ma quando poi anche Barbara de ... Leggi su ultimenotizieflash uomini e donne - anticipazioni giovedì 7 maggio 2020

