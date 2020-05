codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Virus, troppa gente in giro: i timori del #viminale. Si studia una stretta - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Virus, troppa gente in giro: i timori del #viminale. Si studia una stretta - LeoWolf1992 : RT @ilmessaggeroit: Virus, troppa gente in giro: i timori del #viminale. Si studia una stretta - AntonioMileo : RT @ilmessaggeroit: Virus, troppa gente in giro: i timori del #viminale. Si studia una stretta - DrTrkulja : RT @ilmessaggeroit: Virus, troppa gente in giro: i timori del #viminale. Si studia una stretta -

Ultime Notizie dalla rete : Virus troppa Virus, troppa gente in giro: i timori del Viminale. Si studia una stretta Il Messaggero Fase 2, l’allarme del sindaco Corsaro: “Troppa gente in giro, rischiamo di vanificare i sacrifici fatti finora”

«Vercellesi, non vanifichiamo gli sforzi fatti finora: cerchiamo di stare a casa il più possibile, di usare le mascherine e di mantenere le distanze, perché sarebbe terribile tornare indietro a un cli ...

Virus, troppa gente in giro: i timori del Viminale. Si studia una stretta

Da qui la decisione del Viminale di puntare l'attenzione sugli esercizi commerciali, sulle attività dove l'assembramento può essere più facile. E di effettuare una possibile stretta durante il week en ...

