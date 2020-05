Vera: «Esperienza al Lecce utile per la mia carriera» (Di giovedì 7 maggio 2020) L’esterno del Lecce Brayan Vera ha parlato della sua nuova Esperienza in Serie A con la maglia giallorossa Brayan Vera ha raccontato le emozioni di vestire la maglia del Lecce, che lo ha acquistato la scorsa estate in seguito alla promozione dalla Serie B: «In Serie A si lavora molto sulla fase difensiva, questo sarà molto utile in futuro». «Sto imparando molte cose che mi serviranno quando giocherò per una squadra al top oppure in nazionale», ha concluso l’esterno del Lecce ai microfoni di misticadeportiva.com. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Paola Di Benedetto a Verissimo : “La vera esperienza surreale è qui fuori”

Volley - Olimpiadi Tokyo 2020 : Osmany Juantorena ci riproverà nel 2021 a 35 anni. L’esperienza per l’ultimo graffio (Di giovedì 7 maggio 2020) L’esterno delBrayanha parlato della sua nuovain Serie A con la maglia giallorossa Brayanha raccontato le emozioni di vestire la maglia del, che lo ha acquistato la scorsa estate in seguito alla promozione dalla Serie B: «In Serie A si lavora molto sulla fase difensiva, questo sarà moltoin futuro». «Sto imparando molte cose che mi serviranno quando giocherò per una squadra al top oppure in nazionale», ha concluso l’esterno delai microfoni di misticadeportiva.com. Leggi su Calcionews24.com

vaticannews_it : #4maggio #larteciunisce: [O Maria ] Fa’ che, nel servizio al prossimo sofferente e attraverso la stessa esperienza… - Pestifera : @azzurroneve Nonna veneta.. Piccolina ma una vera forza della natura ??.. Detto questo..nella mia esperienza person… - Vera_Semprevera : RT @RaiRadio2: 'Il concerto è un’esperienza e niente può sostituire la tridimensionalità. Non farei concerti online a pagamento. Se l’alter… - INGFiore2 : @TeresaBellanova è una persona vera, che sa di cosa parla per aver fatto personale esperienza, a prescindere dalle… - Vera_Semprevera : RT @Vicinisempree: 'I CONCERTI ONLINE NON MI AVRANNO MAI' Non chiederei mai un centesimo ai miei fan per vedere un concerto online. Il conc… -

Ultime Notizie dalla rete : Vera Esperienza Quattro azioni imprescindibili per il retail nel dopo lockdown Il Sole 24 ORE Se la scuola conquista cinema, parchi musei e sale teatrali

di Antonella Di Nocera N ei momenti di crisi le comunità devono trovare la forza di agire con un pensiero collettivo superando quelle che Aldo Masullo definiva "le separatezze". «Cultura - cito le par ...

Vera: «Esperienza al Lecce utile per la mia carriera»

Brayan Vera ha raccontato le emozioni di vestire la maglia del Lecce, che lo ha acquistato la scorsa estate in seguito alla promozione dalla Serie B: «In Serie A si lavora molto sulla fase difensiva, ...

di Antonella Di Nocera N ei momenti di crisi le comunità devono trovare la forza di agire con un pensiero collettivo superando quelle che Aldo Masullo definiva "le separatezze". «Cultura - cito le par ...Brayan Vera ha raccontato le emozioni di vestire la maglia del Lecce, che lo ha acquistato la scorsa estate in seguito alla promozione dalla Serie B: «In Serie A si lavora molto sulla fase difensiva, ...