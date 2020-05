Va ai domiciliari il carceriere del piccolo Di Matteo

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Roberto Chifari Detenzione domiciliare per ildelGiuseppe Di, ucciso dalla mafia nel 1996, per ripicca nei confronti del padre che aveva cominciato a collaborare con la giustizia L'ergastolano Cataldo Franco, condannato per il sequestro e l'omicidio delGiuseppe Di, ha ottenuto la detenzione domiciliare per il rischio Covid-19. L'uomo, originario della provincia di Palermo oggi ha 85 anni ed era recluso al carcere Opera di Milano. Il suo nome è legato al sequestro delGiuseppe, figlio del collaboratore di giustizia Santino Di, che nell'estate del 1994 tenne segregato il bambino per circa due mesi. Stando alle motivazioni dell'ordinanza, l'uomo è anziano e malato ed è tornato nella sua casa di Geraci Siculo, sempre in provincia di Palermo, dove finirà adesso di scontare la sua pena. Il motivo ...