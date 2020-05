The Inner Friend - recensione (Di mercoledì 6 maggio 2020) The Inner Friend, firmato dal team canadese di PLAYMIND, fa parte di un genere che ormai conosciamo tutti. È un'avventura dinamica dal taglio onirico, silenziosa e a tratti intima. Unisce platform, sezioni stealth e puzzle; si regge su un'atmosfera evocativa, sequenze inquietanti e scenari in bilico tra Lynch e Silent Hill. Dal 2017 il titolo, in origine soltanto su PC, si è distinto in diverse manifestazioni, con importanti vittorie al Tokyo Game Show (Best Experimental Game 2018) e al GCD di San Francisco (Best in Play 2019).Da settimana scorsa The Inner Friend è giunto su console con un aggiornamento che aggiunge una cutscene segreta e invita a raccogliere i 27 collezionabili sparsi nei livelli, oggetti-feticcio dell'infanzia del silenzioso protagonista. Una manovra che migliora la longevità potenziale del titolo e che risolve in modo parziale i difetti di ... Leggi su eurogamer The Inner Friend in arrivo su PS4 e Xbox One : l'introspettivo horror psicologico ha una data di uscita per console

Infinity - le uscite di aprile 2020 : Joker - Arrow 8 - The Sinner 3 e molto altro (Di mercoledì 6 maggio 2020) The, firmato dal team canadese di PLAYMIND, fa parte di un genere che ormai conosciamo tutti. È un'avventura dinamica dal taglio onirico, silenziosa e a tratti intima. Unisce platform, sezioni stealth e puzzle; si regge su un'atmosfera evocativa, sequenze inquietanti e scenari in bilico tra Lynch e Silent Hill. Dal 2017 il titolo, in origine soltanto su PC, si è distinto in diverse manifestazioni, con importanti vittorie al Tokyo Game Show (Best Experimental Game 2018) e al GCD di San Francisco (Best in Play 2019).Da settimana scorsa Theè giunto su console con un aggiornamento che aggiunge una cutscene segreta e invita a raccogliere i 27 collezionabili sparsi nei livelli, oggetti-feticcio dell'infanzia del silenzioso protagonista. Una manovra che migliora la longevità potenziale del titolo e che risolve in modo parziale i difetti di ...

Eurogamer_it : La recensione di The Inner Friend, un inquietante viaggio indie nelle bizzarrie della mente umana. - oatmilkdulcie : my mum just said her inner voice is the pedo from prison break jskajqjjjjsjsjsjsj - kookmyikigai : The cutest vado ad ascoltare inner child ho capito - JKSTlME : RT @SaraSwangler03: THE DIFFERENCE ANDNFJJSJSJDJS???? @inner_moon2 @JKSTlME - SaraSwangler03 : THE DIFFERENCE ANDNFJJSJSJDJS???? @inner_moon2 @JKSTlME -

Ultime Notizie dalla rete : The Inner The Inner Friend – Recensione PlayStationBit The Inner Friend - recensione

, firmato dal team canadese di PLAYMIND, fa parte di un genere che ormai conosciamo tutti. È un'avventura dinamica dal taglio onirico, silenziosa e a tratti intima. Unisce platform, sezioni stealth e ...

“Inner Song” è il nuovo album di Kelly Lee Owens

Il nuovo lavoro della producer britannica arriva dopo l’omonimo esordio del 2017 e le importanti collaborazioni degli ultimi 12 mesi con personaggi del calibro di Jon Hopkins, Bjork e St. Vincent. Art ...

, firmato dal team canadese di PLAYMIND, fa parte di un genere che ormai conosciamo tutti. È un'avventura dinamica dal taglio onirico, silenziosa e a tratti intima. Unisce platform, sezioni stealth e ...Il nuovo lavoro della producer britannica arriva dopo l’omonimo esordio del 2017 e le importanti collaborazioni degli ultimi 12 mesi con personaggi del calibro di Jon Hopkins, Bjork e St. Vincent. Art ...