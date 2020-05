Perché stiamo pagando di più frutta e verdura (Di mercoledì 6 maggio 2020) I ristoranti e i bar sono chiusi – se si eccettua il servizio di asporto – e sono stati completamente fermi fino al 4 maggio. Ovvio che, da parte loro, non arrivino più ordini sulla frutta e la verdura fresca. Se a questo si aggiunge il fatto che molti prodotti ortofrutticoli sono rimasti sulla pianta a causa della pandemia da coronavirus che ha rallentato i lavori e, di conseguenza, anche gli ordini da parte degli esercenti, si capisce perché verdura costa di più, così come la frutta. Un rincaro che, aggiunto alle altre difficoltà economiche che stanno accompagnando questa pandemia, potrebbe diventare insostenibile per il cittadino nel breve periodo. LEGGI ANCHE > Coldiretti tra e-commerce e ricerca di manodopera: «Così cerchiamo di salvare il 40% dell’ortofrutta» Perché verdura costa di più: ... Leggi su giornalettismo La fase 2 e noi : il virus è attivo - apriamo perché non resistiamo più

Perché anche se stiamo in casa ascoltiamo meno musica in streaming?

Perché non stiamo facendo più tamponi? (Di mercoledì 6 maggio 2020) I ristoranti e i bar sono chiusi – se si eccettua il servizio di asporto – e sono stati completamente fermi fino al 4 maggio. Ovvio che, da parte loro, non arrivino più ordini sullae lafresca. Se a questo si aggiunge il fatto che molti prodotti ortofrutticoli sono rimasti sulla pianta a causa della pandemia da coronavirus che ha rallentato i lavori e, di conseguenza, anche gli ordini da parte degli esercenti, si capisce perchécosta di più, così come la. Un rincaro che, aggiunto alle altre difficoltà economiche che stanno accompagnando questa pandemia, potrebbe diventare insostenibile per il cittadino nel breve periodo. LEGGI ANCHE > Coldiretti tra e-commerce e ricerca di manodopera: «Così cerchiamo di salvare il 40% dell’orto» Perchécosta di più: ...

NicolaPorro : Quello che stiamo vivendo rischia di farci diventare dei veri e propri sudditi. Ecco perché ???? - matteosalvinimi : #Salvini: Noi stiamo in Parlamento giorno e notte, senza disturbare nessuno, fino a che non ci saranno CERTEZZE per… - raffaellapaita : Perche' il #pianoshock sulle infrastrutture e' fermo? Perche' se si possono liberare risorse e semplificare le rego… - gaiawoosh : @blauseite Anche io attendo delucidazioni al riguardo perché mi sembra assurdo, in pratica si chiama LUIGI ma stiam… - luciagiordano2 : buongiorno, Presidente perchè i sussidi ed i finanziamenti del decreto cura Italia non arrivano??? non abbiamo lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché stiamo Il Codacons: introvabili le mascherine a 50 cent Scontro con i... codacons.it