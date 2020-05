Per il Giro d’Italia una buona notizia: Evenepoel conferma che ci sarà (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Giro d’Italia è uscito decisamente ammaccato dal nuovo calendario che lo ha piazzato in concomitanza con le classiche del Nord. Dal 3 al 25 ottobre. Oggi, però arriva una buona notizia. Remco Evenepoel, 20 anni, belga, già accostato a Eddy Merckx, già vincitore della Clàsica di San Sebastian, ha scelto di partecipare alla corsa rosa, così come aveva annunciato a inizio stagione. Nei suoi programmi c’era anche la Liegi-Bastogne-Liegi. Ma col nuovo calendario non è possibile partecipare a entrambe le corse. Patrick Lefévère, direttore della Deceuninck-QuickStep la squadra di Evenepoel, ha così spiegato la scelta: «È un peccato per lui rinunciare alla Bastogne-Liegi. Ma è ancora giovane, ha tutto il tempo. Abbiamo preferito restare fedeli al programma originale che è ... Leggi su ilnapolista Pomezia. Vanno in giro spacciandosi per volontari della protezione civile - ma sono sono truffatori : è allarme

Giro d’Italia 2020 bistrattato? Vicinanza al Tour - contemporaneità con Classiche e Vuelta : chi parteciperà? Corsa Rosa maltrattata dal calendario

Giro d’Italia 2020 - Mauro Vegni : “Due ipotesi al Sud per la Grande Partenza”. RCS scontenta per le sovrapposizioni (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ild’Italia è uscito decisamente ammaccato dal nuovo calendario che lo ha piazzato in concomitanza con le classiche del Nord. Dal 3 al 25 ottobre. Oggi, però arriva una. Remco, 20 anni, belga, già accostato a Eddy Merckx, già vincitore della Clàsica di San Sebastian, ha scelto di partecipare alla corsa rosa, così come aveva annunciato a inizio stagione. Nei suoi programmi c’era anche la Liegi-Bastogne-Liegi. Ma col nuovo calendario non è possibile partecipare a entrambe le corse. Patrick Lefévère, direttore della Deceuninck-QuickStep la squadra di, ha così spiegato la scelta: «È un peccato per lui rinunciare alla Bastogne-Liegi. Ma è ancora giovane, ha tutto il tempo. Abbiamo preferito restare fedeli al programma originale che è ...

lorepregliasco : Fase 2. Il nuovo Dpcm ha in realtà introdotto ben pochi allentamenti rispetto a prima del 4 maggio. Ma torno da un… - albertoangela : Questa sera #Meraviglie fa tappa a #Mantova, dove visiteremo Palazzo Ducale e Palazzo Te. A #Roma ammireremo Piazza… - petergomezblog : #fase2: la vera prova per l’Italia inizia adesso. In giro torna ad esserci davvero tanta gente. Se sia troppa per… - lapacechenonho_ : RT @albertoangela: Questa sera #Meraviglie fa tappa a #Mantova, dove visiteremo Palazzo Ducale e Palazzo Te. A #Roma ammireremo Piazza Navo… - PennyDreadfull_ : RT @albertoangela: Questa sera #Meraviglie fa tappa a #Mantova, dove visiteremo Palazzo Ducale e Palazzo Te. A #Roma ammireremo Piazza Navo… -