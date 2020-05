L’Italia ha bisogno di regolarizzare i migranti (e di tornare a occuparsi di chi arriva) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sulla regolarizzazione dei migranti, Bellanova ha optato per il pugno duro. Contempla le dimissioni, persino – «non sono qui a fare la tappezzeria», ha detto – se per i braccianti irregolari presenti sul suolo italiano non sarà previsto un permesso di soggiorno temporaneo (si pensa semestrale, rinnovabile di altri sei mesi). Si tratta di circa 600mila lavoratori, compresi colf e badanti. regolarizzare significherebbe, da un lato, dare la possibilità a chi lavora di farlo con contratti, sottraendosi al caporalato, e dall’altro avere accesso ai servizi, in primis quelli sanitari. Il piano di Bellanova è di inserire un’apposita norma nel decreto maggio. Una questione di civiltà, ragionano al ministero, ma anche economica, perché si tratta (anche) di braccia che all’agricoltura italiana servono. Per la ministra nei ... Leggi su linkiesta Coronavirus - deputati tedeschi manifestano a sostegno dell’Italia in vista del Consiglio europeo. Schulz : “L’Ue ha bisogno di titoli comuni”

Coronavirus - ultime notizie – Von der Leyen chiede scusa all’Italia : «La Ue non c’è stata nel momento del bisogno». Guerra (Oms) : «Nelle Rsa un massacro»

L’Europa chieda scusa all’Italia. La von der Leyen ammette che non si può superare una pandemia senza la verità. “La Ue è in piedi per aiutare chi ha più bisogno” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sulla regolarizzazione dei, Bellanova ha optato per il pugno duro. Contempla le dimissioni, persino – «non sono qui a fare la tappezzeria», ha detto – se per i braccianti irregolari presenti sul suolo italiano non sarà previsto un permesso di soggiorno temporaneo (si pensa semestrale, rinnovabile di altri sei mesi). Si tratta di circa 600mila lavoratori, compresi colf e badanti.significherebbe, da un lato, dare la possibilità a chi lavora di farlo con contratti, sottraendosi al caporalato, e dall’altro avere accesso ai servizi, in primis quelli sanitari. Il piano di Bellanova è di inserire un’apposita norma nel decreto maggio. Una questione di civiltà, ragionano al ministero, ma anche economica, perché si tratta (anche) di braccia che all’agricoltura italiana servono. Per la ministra nei ...

FedericoDinca : .@AlfonsoBonafede ha spiegato le ragioni di una scelta che nulla toglie al lavoro e al valore del pm #DiMatteo. Una… - matteorenzi : Nel momento di massima emergenza l'Italia ha avuto 4MILA pazienti in terapia intensiva per COVID. Oggi sono 1.863.… - LiaCapizzi : GRAZIE maestro Si ritira il migliore di sempre. L’unico allenatore a vincere 4 ori olimpici con tre nazionali. Con… - moaiamorfo : @LucaBizzarri Ma infatti... in Italia dopo un paio di anni sentiamo il bisogno fisiologico di silurare il PdC, così… - VaeVictis : L’Italia non esiste più. Non esistono più gli italiani. Sono solo 60 milioni d’individui che parlano più o meno la… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia bisogno Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera