L' Imperial College mette in guardia su una seconda ondata di contagi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 maggio 2020) L'economista Stiglitz: Ue aiuti l'Italia o si rafforzeranno movimenti antieuro Berlino, 6 mag - (Agenzia Nova) - Per far fronte alla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus, l'Italia ha “un urgente bisogno di aiuto” e, se l'Ue non sostiene il paese, “i movimenti antieuro in Europa diventeranno