Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, l’imprenditore vorrebbe risposarla (Di mercoledì 6 maggio 2020) Li effetto coronavirus si fa sentire anche in casa Briatore. Da quando è scattata l’emergenza Flavio (70) e la sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci (40, a sinistra con lui), sono più uniti che mai. Eccoli, nel riquadro, a Montecarlo con il figlio Nathan Falco (10). La showgirl e l’imprenditore vivono in due case diverse, ma a distanza di trecento metri. «Sì, sono a Montecarlo. E passo molto più tempo con mio figlio», ha raccontato patron del Billionaire. «Anche Elisabetta è qui, ci godiamo i Nathan», ha aggiunto. Gli amici di lui assicurano che Flavio vuole riunire la famiglia e risposare Elisabetta. I due sono stati sposati nove anni, fino al divorzio, siglato nel 2017. E quel sogno, grazie alla convivenza forzata, potrebbe anche avverarsi. In fondo, in questi tre anni, nessuno dei due ha trovato un nuovo partner: ... Leggi su aciclico Flavio Briatore fa sperare i fan : la parola “di troppo” su Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore | L’ultima - dolcissima gaffe su Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore : “Viene da piangere. Il Governo non si rende conto che stanno aumentando i poveri in Italia” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Li effetto coronavirus si fa sentire anche in casa. Da quando è scattata l’emergenza(70) e la sua ex moglie,(40, a sinistra con lui), sono più uniti che mai. Eccoli, nel riquadro, a Montecarlo con il figlio Nathan Falco (10). La showgirl e l’imprenditore vivono in due case diverse, ma a distanza di trecento metri. «Sì, sono a Montecarlo. E passo molto più tempo con mio figlio», ha raccontato patron del Billionaire. «Ancheè qui, ci godiamo i Nathan», ha aggiunto. Gli amici di lui assicurano chevuole riunire la famiglia e risposare. I due sono stati sposati nove anni, fino al divorzio, siglato nel 2017. E quel sogno, grazie alla convivenza forzata, potrebbe anche avverarsi. In fondo, in questi tre anni, nessuno dei due ha trovato un nuovo partner: ...

La7tv : #nonelarena Emergenza economica, Flavio Briatore: 'Viene da piangere, il Governo non si rende conto dei poveri che… - JohnRambo2014 : RT @erretti42: Flavio Briatore: “Renzi è uno dei più bravi”. De profundis. - fefebaraonda : RT @erretti42: Flavio Briatore: “Renzi è uno dei più bravi”. De profundis. - moanadwells : Riflettevo sul fatto che #Trump avesse fatto The Apprentice, anni fa, ma ve l’immaginate Flavio Briatore come presi… - MaurizioCesari1 : RT @erretti42: Flavio Briatore: “Renzi è uno dei più bravi”. De profundis. -