Faceva scaricare rifiuti pericolosi in strada | denunciato imprenditore

Afragola (Na) – Un imprenditore 49enne di Casoria (Napoli), titolare di una ditta di costruzioni edili, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale del gruppo di Napoli per smaltimento illecito di rifiuti speciali e pericolosi e per errata compilazione del registro carico e scarico. Utilizzando un autocarro intestato alla sua società, l'uomo ha permesso che due operai smaltissero illecitamente rifiuti speciali lungo via Lampedusa ad Afragola. In particolare, cinque rotoli di guaina bituminosa, 18 sacchi di plastica contenenti rifiuti speciali anche pericolosi, il derivato delle operazioni di costruzione e demolizione, cinque grossi cavi per impianti di condizionamento. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere installate lungo la strada, i carabinieri hanno

