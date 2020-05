Perché non arriva la cassa integrazione in deroga (Di martedì 5 maggio 2020) C’è una guerra nascosta tra Regioni e INPS dietro il mancato arrivo dei soldi della cassa integrazione in deroga. Spiega il Fatto Quotidiano che a oggi, secondo i dati diffusi dall’Inps, sono poco meno di 58 mila i beneficiari che hanno ricevuto il pagamento dell ’ammortizzatore sociale gestito dalle Regioni, ma pagato dall’Istituto presieduto da Pasquale Tridico. Le domande di Cig in deroga decretate dalle Regioni e inviate all’Inps sono 173.565, ma di queste solo 85.046 sono state autorizzate e 29.600 sono quelle pagate a una platea di 57.975 beneficiari. Meglio va agli altri lavoratori: i beneficiari della cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario sono 8 milioni, di cui 5,2 milioni hanno già ricevuto l’anticipo dalle aziende, mentre gli altri 2,8 milioni stanno per essere pagati. Il primo indiziato, come al solito, è la ... Leggi su nextquotidiano Antinelli : «Se il governo riavvia le industrie perchè non fa ripartire il calcio?»

