Roma – "L'Atac e' ormai impronta dell'effimero. dopo la vicenda dei 70 bus israeliani Euro 5, fermi per mesi nei parcheggi perche' non rispettavano le direttive comunitarie e mai entrati in circolazione, ecco la triste e incredibile faccenda di 91 bus turchi ritirati dalla strada perche' difettosi. Eppure le nuove flottiglie di bus hanno fatto giri propagandistici in tanti quartieri di Roma con tanto di scenografie e video della sindaca Raggi in compagnia di assessori e presidenti di municipi." "Ora attendiamo l'ennesimo video di spiegazioni, ma intanto abbiamo inviato una interrogazione urgente per avere le spiegazioni del caso. Purtroppo questa e' l'ennesima sciatteria a danno dei cittadini romani che gia' in difficolta' per l'emergenza sanitaria si ritroveranno con i mezzi pubblici ancor ...

Ultime Notizie dalla rete : Comune ennesimo Pd Comune: ennesimo flop bus turchi dopo annunci RomaDailyNews Vent'anni senza Ginettaccio: Firenze ricorda Bartali, "Giusto fra le Nazioni"

A venti anni dalla scomparsa, il Comune ha reso omaggio a Gino Bartali. Stamattina, martedì 5 maggio, al cimitero di Ponte a Ema, c'è stata la commemorazione alla quale hanno partecipato gli assessori ...

Gino Bartali, 20 anni fa l'addio a un Campione totale: Uomo e Ciclista

Immenso valore sia agonistico (era l'antagonista principale del mitico Fausto Coppi) che umano (non voleva che si sapesse ma durante la seconda guerra mondiale salvò la vita a moltissimi ebrei), lasci ...

