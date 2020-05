“Morta sul colpo”. Sbalzata fuori dall’auto dopo un frontale, Giulia aveva 36 anni (Di martedì 5 maggio 2020) Con la fine del lockdown ripartono le morti sulle strade: tragedia a Codroipo, in provincia di Udine, dove nel primo pomeriggio di lunedì 4 maggio, si è verificato un incidente mortale lungo la strada statale 13 all’incrocio tra viale Venezia e via Pordenone. Una donna di 36 anni, Giulia Comuzzi, è deceduta sul colpo dopo che l’auto a bordo della quale viaggiava insieme al compagno si è scontrata frontalmente contro un’altra utilitaria per cause che sono ancora in via di accertamento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nell’impatto Giulia è stata Sbalzata all’esterno della vettura che si è capovolta ruote all’aria, ed è morta sul colpo. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto era già troppo tardi. ( dopo la foto) Inutili i tentativi di rianimarla da parte del ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - intervento sul Sole 24 Ore “mortalità non giustifica perdita diritti”. La redazione : “Scegliere meglio cosa pubblicare” (Di martedì 5 maggio 2020) Con la fine del lockdown ripartono le morti sulle strade: tragedia a Codroipo, in provincia di Udine, dove nel primo pomeriggio di lunedì 4 maggio, si è verificato un incidente mortale lungo la strada statale 13 all’incrocio tra viale Venezia e via Pordenone. Una donna di 36Comuzzi, è deceduta sul colpoche l’auto a bordo della quale viaggiava insieme al compagno si è scontrata frontalmente contro un’altra utilitaria per cause che sono ancora in via di accertamento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nell’impattoè stataall’esterno della vettura che si è capovolta ruote all’aria, ed è morta sul colpo. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto era già troppo tardi. (la foto) Inutili i tentativi di rianimarla da parte del ...

