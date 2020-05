Mascherina e Covid19 fase 2? Ecco come truccarsi e non truccarsi per non rovinarla (Di martedì 5 maggio 2020) Un tocco di rossetto quando si è giù di tono o una spolverata di terra per ravvivare il colorito possono subito regalare un’aria più raggiante. Ma in questo periodo sembra tutto inutile, dato che quel poco che si può uscire, ci vede costretti ad indossare una Mascherina protettiva che copre praticamente tutto il volto. Non è però detto che si debba rinunciare al makeup e ad un po’ di colore: con qualche accortezza, infatti, è possibile valorizzare gli occhi con un trucco ad hoc, che li sottolinei, uniformare l’incarnato ma, al tempo stesso, non sporcare e rovinare le mascherine, bene prezioso di questi tempi. Fonte: 123rf Fondotinta e correttore? Sì, ma localizzati Dato che metà del volto è coperto, inutile sprecare fondotinta e correttore andando a correggere tutto il viso. Non solo per il consumo ... Leggi su dilei (Di martedì 5 maggio 2020) Un tocco di rossetto quando si è giù di tono o una spolverata di terra per ravvivare il colorito possono subito regalare un’aria più raggiante. Ma in questo periodo sembra tutto inutile, dato che quel poco che si può uscire, ci vede costretti ad indossare unaprotettiva che copre praticamente tutto il volto. Non è però detto che si debba rinunciare al makeup e ad un po’ di colore: con qualche accortezza, infatti, è possibile valorizzare gli occhi con un trucco ad hoc, che li sottolinei, uniformare l’incarnato ma, al tempo stesso, non sporcare e rovinare le mascherine, bene prezioso di questi tempi. Fonte: 123rf Fondotinta e correttore? Sì, ma localizzati Dato che metà del volto è coperto, inutile sprecare fondotinta e correttore andando a correggere tutto il viso. Non solo per il consumo ...

Shama (Libano) – «L’ emergenza sanitaria non deve distoglierci dai nostri compiti primari: la sicurezza nella zona sud del Libano e il controllo della Blue Line». Queste le parole del generale di divi ...

Dopo aver rifornito le strutture sanitarie e tutti coloro (polizia locale, forze dell’ordine, protezione civile) che in questa emergenza sono in prima linea e a seguito della distribuzione, tramite su ...

