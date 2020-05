L’Italia è grande: Dorando Pietri, quando vincere non è la cosa più importante (Di martedì 5 maggio 2020) L’Italia e la Maratona, un amore che viene da lontano, da tanto lontano: 112 anni fa, esattamente il 24 luglio 1908 quando un atleta di piccola statura, nato a Correggio ma proveniente da Carpi in Emilia, è destinato ad entrare nella leggenda dello sport come il più celebrato ed osannato “perdente” della storia di tutte le discipline italiane: Dorando Pietri. La distanza da percorrere sono i 42 chilometri e 195 metri che vanno dalla residenza reale di Windsor e lo Stadio Olimpico di White City a Londra, 55 gli atleti al via alle 14.30 nei 26 gradi della capitale britannica. Pietri non è tra i favoriti anche se qualche gara importante, prima della maratona londinese, l’ha vinta ed ha rischiato di aggiudicarsi anche la Maratona dei Giochi Intermedi di Atene 1906, abbandonando a pochi chilometri dal traguardo per problemi intestinali quando ... Leggi su oasport Coronavirus e fase 2 - Conte : “L’Italia riparte - dagli italiani grande senso di responsabilità. Ora acceleriamo su riaperture e sostegni alle imprese”

