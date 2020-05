Dubai | incendio devasta un grattacielo | VIDEO

Leggi su tpi

(Di martedì 5 maggio 2020) Unnteè scoppiato nella serata di oggi, 5 maggio 2020, a. Il fuoco è divampato per l’esattezza nelAbbco di Sharjah (si ipotizza al decimo piano) intorno alle ore 21,04 locali e ha distrutto gran parte dei 40 piani dell’edificio. Gli inquilini dele degli altri edifici vicini sono stati evacuati. Per spegnere l’ci sono voluti diversi droni, una dozzina di camion dei pompieri e decine di vigili del fuoco. Al momento sono in corso operazioni di raffreddamento. Alle operazioni hanno assistito tantissime persone che si sono riversate in strada o hanno seguito il tutto dalle proprie abitazioni dato che l’è stato visibile in gran parte dalla città.