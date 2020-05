Coronavirus: in Francia un caso già dallo scorso dicembre (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus, Francia: un ospedale della periferia parigina ha testato di nuovo un campione già studiato dopo Natale. L’uomo era stato contagiato già dal 27 dicembre. Dopo accurati studi, i medici hanno potuto attestare che un uomo, in terapia intensiva a fine dicembre per aver accusato sintomi simil-influenzali, aveva già contratto il Covid-19 il 27 dicembre … L'articolo Coronavirus: in Francia un caso già dallo scorso dicembre proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - in Francia un contagiato già a dicembre. "Avevo un forte dolore al torace"

Coronavirus - la scoperta che cambia tutto : in Francia il ‘paziente 0’ si è ammalato a Dicembre - “avevo forte dolore al torace”

Coronavirus - primo caso in Francia già a dicembre (Di martedì 5 maggio 2020): un ospedale della periferia parigina ha testato di nuovo un campione già studiato dopo Natale. L’uomo era stato contagiato già dal 27. Dopo accurati studi, i medici hanno potuto attestare che un uomo, in terapia intensiva a fineper aver accusato sintomi simil-influenzali, aveva già contratto il Covid-19 il 27… L'articolo: inungiàproviene da www.inews24.it.

fattoquotidiano : Coronavirus, “in Francia il primo caso a fine dicembre, prima che la Cina lanciasse l’allarme” - Corriere : Ora è accertato: in Francia il virus c’era già il 27 dicembre. La storia del 43enne Amirouche Hammar - Corriere : Ora è accertato: in Francia il virus c’era già il 27 dicembre. La storia del 43enne Am... - infoitestero : Coronavirus, in Francia il primo caso a dicembre. La scoperta dei medici su un 43enne - Il - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Mentre il Regno Unito supera l'Italia per numero di vittime del coronavirus, in Francia Macron avvisa la popolazione: 'Solo a g… -