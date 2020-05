Come i giganti della tecnologia hanno reagito all'emergenza (Di martedì 5 maggio 2020) Netflix da re della clausura potrebbe ritrovarsi a rifare i conti con le solite incognite. Amazon, in apparenza l'asso pigliatutto del commercio, sta spendendo miliardi per sicurezza e distribuzione. Google e Facebook sperano che il peggio sia passato, ma dipendono dagli umori (al momento non proprio gioviali) degli inserzionisti. È vero che i giganti della tecnologia hanno tenuto molto meglio di altri all'emergenza Covid​. Ma nel medio periodo non sono immuni. Molti hanno offerto delle previsioni vaghe per i prossimi trimestri o non le hanno indicate affatto. Nei “fattori di rischio”, l'elenco – spesso di circostanza – che i gruppi sono tenuti a inoltrare alla Sec, adesso non ci sono solo concorrenza, risposta degli utenti e disastri naturali: è spuntata anche “la pandemia”. Apple: tempi fortunati con l'incognita iPhone Nelle ... Leggi su agi (Di martedì 5 maggio 2020) Netflix da reclausura potrebbe ritrovarsi a rifare i conti con le solite incognite. Amazon, in apparenza l'asso pigliatutto del commercio, sta spendendo miliardi per sicurezza e distribuzione. Google e Facebook sperano che il peggio sia passato, ma dipendono dagli umori (al momento non proprio gioviali) degli inserzionisti. È vero che itenuto molto meglio di altri all'emergenza Covid​. Ma nel medio periodo non sono immuni. Moltiofferto delle previsioni vaghe per i prossimi trimestri o non leindicate affatto. Nei “fattori di rischio”, l'elenco – spesso di circostanza – che i gruppi sono tenuti a inoltrare alla Sec, adesso non ci sono solo concorrenza, risposta degli utenti e disastri naturali: è spuntata anche “la pandemia”. Apple: tempi fortunati con l'incognita iPhone Nelle ...

Ioonette : ulabalù e come stai tu scampi giganti e timbuktù - MViv75857353 : @matteosalvinimi Lecchini come lui manco i formichieri giganti. - pbrex668 : RT @GHINODITACCO18: @DiGeralt @AzzolinaLucia E pensare che criticavamo gente come La Malfa, Andreotti, Spadolini ....dei giganti confronto… - GHINODITACCO18 : @DiGeralt @AzzolinaLucia E pensare che criticavamo gente come La Malfa, Andreotti, Spadolini ....dei giganti confronto a questi idioti - nvmxyoongi : dai concludiamolo come si deve sto 2020 facciamo le cose in grande una bella invasione di calabroni giganti sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Come giganti Come i giganti della tecnologia hanno reagito all'emergenza AGI - Agenzia Giornalistica Italia Nella fase 2 dell'India le grandi città restano blindate

Dopo sei settimane di chiusura, da oggi l’India dà il via al deconfinamento progressivo, su base regionale, ma ovunque le scuole rimangono chiuse e gli assembramenti pubblici sono vietati. Prova cruci ...

Come i giganti della tecnologia hanno reagito all'emergenza

Netflix da re della clausura potrebbe ritrovarsi a rifare i conti con le solite incognite. Amazon, in apparenza l'asso pigliatutto del commercio, sta spendendo miliardi per sicurezza e distribuzione.

Dopo sei settimane di chiusura, da oggi l’India dà il via al deconfinamento progressivo, su base regionale, ma ovunque le scuole rimangono chiuse e gli assembramenti pubblici sono vietati. Prova cruci ...Netflix da re della clausura potrebbe ritrovarsi a rifare i conti con le solite incognite. Amazon, in apparenza l'asso pigliatutto del commercio, sta spendendo miliardi per sicurezza e distribuzione.