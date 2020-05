The Last of Us Part II è il gioco più venduto su Amazon in diverse nazioni nonostante gli enormi leak e spoiler (Di lunedì 4 maggio 2020) The Last of Us Part II è stato l'assoluto protagonista dell'ultima settimana a causa dei numerosi spoiler e leak emersi in rete che, a quanto pare, sarebbero spuntati online in seguito a un attacco hacker.Portare online video interni, materiale del gioco e, soprattutto, il finale ha messo in serio pericolo il lavoro svolto da Naughty Dog e in molti sono rimasti delusi per l'accaduto.Il team di ND stesso ha chiesto di non spoilerare fasi cruciali della storia di TLOU2, per non rovinare l'esperienza finale, ma a quanto pare i fan sono ancora in trepidante attesa di questo ambizioso sequel.Leggi altro... Leggi su eurogamer The Last of Us Part II dopo gli spoiler le accuse a Sony : la compagnia blocca chi accenna solamente alla questione leak?

Eurogamer_it : #TLOU2 domina ancora la classifica di pre-order su #Amazon nonostante i leak e gli spoiler.