Sicurezza e videosorveglianza, Cambareri: “Arginare una problematica accesa” (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCervinara (Av) – “Nelle scorse ore si è verificato a Cervinara un increscioso episodio, vale a dire l’accoltellamento di un 57enne a Parco San Vito, il quale è caduto al suolo in un lago di sangue. L’aggressore è stato bloccato, disarmato ed arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Inoltre, ricordate l’aggressione ai tre studenti napoletani risalente allo scorso gennaio sempre sul territorio cervinarese? I Carabinieri, a conclusione di un’indagine accurata, hanno denunciato sette giovani ritenuti responsabili di minacce, lesioni aggravate, e porto abusivo d’armi. Si è giunti all’identificazione dei soggetti grazie all’aiuto degli impianti di videosorveglianza, che a mio avviso sono indispensabili in queste situazioni. Al di là di questi episodi, dai quali traggo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCervinara (Av) – “Nelle scorse ore si è verificato a Cervinara un increscioso episodio, vale a dire l’accoltellamento di un 57enne a Parco San Vito, il quale è caduto al suolo in un lago di sangue. L’aggressore è stato bloccato, disarmato ed arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Inoltre, ricordate l’aggressione ai tre studenti napoletani risalente allo scorso gennaio sempre sul territorio cervinarese? I Carabinieri, a conclusione di un’indagine accurata, hanno denunciato sette giovani ritenuti responsabili di minacce, lesioni aggravate, e porto abusivo d’armi. Si è giunti all’identificazione dei soggetti grazie all’aiuto degli impianti di, che a mio avviso sono indispensabili in queste situazioni. Al di là di questi episodi, dai quali traggo ...

E’ il momento giusto per installare uno o più dispositivi di videosorveglianza all’interno della propria abitazione. Con la fase 2 del lockdown da coronavirus appena cominciata si può finalmente torna ...

Videocamere e laser, vinto bando regionale

Concorezzo. Il Comune di Concorezzo ha ricevuto in questi giorni la comunicazione della vittoria di un bando regionale per l’assegnazione di cofinanziamenti per l’acquisto di “dotazioni tecnico strume ...

