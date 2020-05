Repubblica - Juve resta in pressing su Milik | sul piatto c' è Pellegrini

repubblica : La Juve richiama gli stranieri all'estero, Ronaldo bloccato da stop a volo - sscalcionapoli1 : C’è sempre il pressing della Juve su Milik, Repubblica: proposto Pellegrini come contropartita… - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: [Repubblica] Niente sconti. Se Juve e Inter vorranno fare sul serio per Chiesa dovranno arrivare a 70 milioni nonostante… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: [Repubblica] Niente sconti. Se Juve e Inter vorranno fare sul serio per Chiesa dovranno arrivare a 70 milioni nonostante… - Fprime86 : RT @forumJuventus: [Repubblica] Niente sconti. Se Juve e Inter vorranno fare sul serio per Chiesa dovranno arrivare a 70 milioni nonostante… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Juve La Juve richiama gli stranieri all'estero. Ronaldo, risolti i problemi con il volo la Repubblica Di Lello (Procura Federale) risponde a Pecoraro: «Offesa personale inaccettabile»

Marco Di Lello della Procura Federale FIGC risponde a Pecoraro. Le dichiarazioni su Inter-Juve del 2018 hanno fatto e stanno facendo discutere. Di Lello risponde a Pecoraro ai microfoni di Punto Nuovo ...

Serie A, è ufficiale: da domani ripartono gli allenamenti

Il Viminale ha dato il via libera ufficiale alla ripresa degli allenamenti individuali anche ai calciatori delle squadre di Serie A a partire dal 4 maggio. Un provvedimento che era nell’aria. Il via l ...

