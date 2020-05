L' Evo 2020 diventa un evento digitale a causa del Coronavirus

Leggi su eurogamer

Gli organizzatori dell'Evolution Championship Series (meglio conosciuto come Evo) hanno annunciato venerdì la cancellazione dello show di quest'anno. L'Evosi svolgerà "questa estate" solamente online, secondo un tweet del team organizzativo. La competizione era in programma per svolgersi dal 31 luglio al 2 agosto al Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas."Adel COVID-19, stiamo purtroppo cancellando l'Evoal Mandalay Bay e rimborsando tutti i biglietti acquistati", hanno detto gli organizzatori. "Ma per mantenere vivo lo spirito di Evo, stiamo portando l'online quest'estate. Maggiori informazioni in arrivo! "