Lazio, si attende il via libera entro 48 ore. Si lavorerà a "gruppetti" di 4-5 giocatori su campi separati. (Di lunedì 4 maggio 2020) Tutto pronto per ritornare a lavorare sui campi d'allenamento. La Lazio si accinge a tornare al lavoro, sia pure con allenamenti individuali. Formello riaprirà mercoledì, anche se si sta provando ad anticipare a domani il ritorno dei giocatori nel centro sportivo. Al momento sembra però più probabile che il via libera arriverà tra un paio di giorni. In ogni caso si attendono comunicazioni ufficiali da parte del club: sono attese nelle prossime ore. C'è poi il discorso dei test, da effettuare... Leggi su 90min (Di lunedì 4 maggio 2020) Tutto pronto per ritornare a lavorare sui campi d'allenamento. Lasi accinge a tornare al lavoro, sia pure con allenamenti individuali. Formello riaprirà mercoledì, anche se si sta provando ad anticipare a domani il ritorno dei giocatori nel csportivo. Al momento sembra però più probabile che il viaarriverà tra un paio di giorni. In ogni caso si attendono comunicazioni ufficiali da parte del club: sono attese nelle prossime ore. C'è poi il discorso dei test, da effettuare...

