Il sondaggio SWG-Tg La7 fake con la Lega al 20% che circola su Twitter (Di lunedì 4 maggio 2020) C’è un falso sondaggio attribuito alla SWG che circola in queste ore su Twitter. Il falso sondaggio Tg La7 segnala un crollo dei voti della Lega e di Fratelli d’Italia, il Carroccio perde(rebbe, visto che si tratta di un fake) il 4,7% e viene superato sia dal Partito Democratico del MoVimento 5 Stelle. Anche a Fratelli d’Italia viene attribuita una perdita di voti pari all’1,8%. I numeri dei veri sondaggi sono molto diversi anche se è vero che alla Lega viene attribuita una perdita di voti dai maggiori istituti negli ultimi giorni. SWG ha smentito il sondaggio: “SWG spa rende noto che la slide in circolazione stasera con proprio marchio è totalmente falsa e contiene quindi dati non veritieri. Il prossimo rilascio di dati autentici avverrà domani sera (lunedì 4 maggio) come di consueto durante il tg de La7 diretto da ... Leggi su nextquotidiano Sondaggio Swg - in calo la Lega : perde l’1 - 3 e scende al 28 - 2%. Cresce il M5S (+1%) e Fdi che arriva al 13 - 8%

Sondaggio Swg - stabile Fratelli d’Italia al 12%. Cresce il Partito Democratico - sale anche la Lega

Sondaggio Swg : coronavirus sposta voti sui partiti maggiori - sempre in testa la Lega (31%) (Di lunedì 4 maggio 2020) C’è un falsoattribuito alla SWG chein queste ore su. Il falsoTg La7 segnala un crollo dei voti dellae di Fratelli d’Italia, il Carroccio perde(rebbe, visto che si tratta di un) il 4,7% e viene superato sia dal Partito Democratico del MoVimento 5 Stelle. Anche a Fratelli d’Italia viene attribuita una perdita di voti pari all’1,8%. I numeri dei veri sondaggi sono molto diversi anche se è vero che allaviene attribuita una perdita di voti dai maggiori istituti negli ultimi giorni. SWG ha smentito il: “SWG spa rende noto che la slide inzione stasera con proprio marchio è totalmente falsa e contiene quindi dati non veritieri. Il prossimo rilascio di dati autentici avverrà domani sera (lunedì 4 maggio) come di consueto durante il tg de La7 diretto da ...

you_trend : ? Attenzione, circola una slide con marchio SWG con un sondaggio falso. Qui la precisazione dell'istituto - Noovyis : (Il sondaggio SWG-Tg La7 fake con la Lega al 20% che circola su Twitter) Playhitmusic - - angel_other : RT @Maurizi76028111: @swg_research @AlbertoBagnai Hanno dimostrato che gli asini (PD/5s) volano (nel sondaggio) - AntimoCiccone : RT @RobertMundell4: @LeleDip Se non avessi controllato non ci avrei creduto. Ma come si fa a scrivere certe falsità..? Questo è l’ultimo s… - lsd4e : RT @LeleDip: Per chi crede che questo sia un sondaggio serio: ho segnalato ad @swg_research la prima persona che mi risulta aver diffuso s… -

Ultime Notizie dalla rete : sondaggio SWG Sondaggi politici SWG, 27 aprile: cala la Lega, crescono i 5 Stelle YouTrend Biosicurezza, perché serve una strategia nazionale. I consigli di Amorosi

Le agenzie di intelligence americane, seguendo quello che viene indicato come “un ampio consenso scientifico”, hanno chiuso il capitolo secondo cui il coronavirus potesse avere origine artificiale, cr ...

Sondaggi politici: cala la Lega, ma resta primo partito, stabile Pd, crescono M5S e Forza Italia.

MILANO – In merito ai tanti sondaggi che le varie testate e le reti tv pubblicano, ciascuna secondo la propria convenienza, esiste però una Supermedia che dovrebbe fare il punto fra le varie tendenze ...

Le agenzie di intelligence americane, seguendo quello che viene indicato come “un ampio consenso scientifico”, hanno chiuso il capitolo secondo cui il coronavirus potesse avere origine artificiale, cr ...MILANO – In merito ai tanti sondaggi che le varie testate e le reti tv pubblicano, ciascuna secondo la propria convenienza, esiste però una Supermedia che dovrebbe fare il punto fra le varie tendenze ...