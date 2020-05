«Il protocollo FIGC non soddisfa il Comitato tecnico-scientifico» (Di lunedì 4 maggio 2020) «L’auspicio di tutti sarebbe quello di rivedere il campionato, cosa difficile. Questo è un periodo drammatico, sotto vari punti di vista. C’è voglia da parte della FIGC di vedere completato il campionato, anche per i problemi economici che comporterebbe un’eventuale interruzione. Questo, però, lo deciderà il Governo». Enrico Castellacci, storico medico della Nazionale e attuale … L'articolo «Il protocollo FIGC non soddisfa il Comitato tecnico-scientifico» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Calcio - lo storico medico della Nazionale Enrico Castellacci : “Il protocollo Figc va rivisto e chiarito”

Castellacci : «Il protocollo Figc non è stato condiviso con i medici del calcio»

