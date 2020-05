Fase 2, INPS-INAPP: “Ancora bloccate le attività nei settori meno sicuri” (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – A riprendere l’attività da oggi, 4 maggio, sono i settori essenziali in cui sono impiegati lavoratori più stabili e meglio retribuiti. Al contrario, i lavoratori nei settori ancora bloccati presentano caratteristiche di maggiore fragilità nel mercato del lavoro. Il lavoro nei settori riattivati è, inoltre, caratterizzato da minore vicinanza fisica tra i lavoratori e da una più elevata propensione a lavorare da casa mentre i comparti dove il lavoro è caratterizzato da alta prossimità fisica sono stati riattivati in misura contenuta, o non sono stati riattivati affatto. È quanto emerge da una ricerca che la Direzione centrale Studi e Ricerche dell’INPS e la Struttura Lavoro e Professioni di INAPP hanno congiuntamente condotto allo scopo di evidenziare le differenze individuali e strutturali fra ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – A riprendere l’attività da oggi, 4 maggio, sono iessenziali in cui sono impiegati lavoratori più stabili e meglio retribuiti. Al contrario, i lavoratori neiancora bloccati presentano caratteristiche di maggiore fragilità nel mercato del lavoro. Il lavoro neiriattivati è, inoltre, caratterizzato da minore vicinanza fisica tra i lavoratori e da una più elevata propensione a lavorare da casa mentre i comparti dove il lavoro è caratterizzato da alta prossimità fisica sono stati riattivati in misura contenuta, o non sono stati riattivati affatto. È quanto emerge da una ricerca che la Direzione centrale Studi e Ricerche dell’e la Struttura Lavoro e Professioni dihanno congiuntamente condotto allo scopo di evidenziare le differenze individuali e strutturali fra ...

