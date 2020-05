Fase 2 | Gelmini | ‘subito sostegno a settore moda’

(Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Ildella moda va aiutato e supportato con convinzione, è uno dei fiori all’occhiello per il nostro Paese, e rappresenta un comparto chiave per la nostra economia. Forza Italia sostiene le proposte lanciate dalla Camera nazionale della Moda e da Confindustria Moda e Alta Gamma”. Lo afferma Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera.“Servono subito -spiega- misure fiscali adel mantenimento del valore dei marchi d’impresa, va ampliato il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, va innalzato da 25mila a 100mila euro l’importo massimo dei nuovi finanziamenti coperti al 100% dalla garanzia dello Stato. Gli addetti ai lavori chiedono, inoltre, misure fiscali in favore del welfare aziendale, l’estensione del credito d’imposta per il canone di locazione delle ...

MediasetTgcom24 : Fase 2, Bernini-Gelmini: 'Forza Italia non soccorrerà questo governo' #coronavirus - Agenparl : FASE 2: GELMINI, GOVERNO BATTA UN COLPO O SARA’ CRISI ECONOMICA SENZA RITORNO - - Agenparl : FASE 2: GELMINI, BENE BONOMI, GOVERNO AUMENTA INCERTEZZA, SERVE CAMBIO DI PASSO - - Agenparl : FASE 2: GELMINI, ABOLIRE SUBITO AUTOCERTIFICAZIONE, ITALIANI MERITANO FIDUCIA - - RenzoCianchetti : Maria Stella Gelmini: 'Il governo nella Fase 2 ha sbagliato tutto' -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Gelmini

Il Sannio Quotidiano

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Il settore della moda va aiutato e supportato con convinzione, è uno dei fiori all’occhiello per il nostro Paese, e rappresenta un comparto chiave per la nostra economia. F ...Per garantire il diritto allo studio in questa fase di emergenza e per rilanciare la scuola serve “un punto di Pil da pianificare nel tempo. E per tornare alla didattica in presenza sono necessarie cl ...