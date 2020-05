Con la pandemia il futuro delle discoteche è nero

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 4 maggio 2020)in crisi nera con il lockdown e il promoter lancia l’allarme per la ripresa: “Laè stato il colpo di grazia per il settore” Le regole di distanziamento sociale, se protratte a lungo, “daranno il colpo di grazia a un business che gia’ prima dell’emergenza Covid-19 era in difficolta’, quello“. Ne e’ sicuro Giorgio Rajani,… L'articolo Con lailCorriere Nazionale.