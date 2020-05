Castellacci: «Il protocollo Figc non è stato condiviso con i medici del calcio» (Di lunedì 4 maggio 2020) L’ex medico della Nazionale italiana, Enrico Castellacci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport-Lab.it «L’auspicio di tutti sarebbe quello di rivedere il campionato, cosa difficile. Questo è un periodo drammatico, sotto vari punti di vista. C’è voglia da parte della Figc di vedere completato il campionato, anche per i problemi economici che comporterebbe un’eventuale interruzione. Questo, però, lo deciderà il Governo». Castellacci ha parlato del protocollo per gli allenamenti. «Bisogna anche dire che un calciatore professionista non può stare quattro mesi senza allenarsi. Dovremmo studiare un metodo per farli allenare in sicurezza, magari con protocolli diversi rispetto a quelli messi sul tavolo finora. Il protocollo della Commissione Figc non ha soddisfatto il Comitato tecnico-scientifico. Noi medici del ... Leggi su ilnapolista Castellacci : “Il protocollo va chiarito - non ha senso se linee guida non sono perseguibili”

