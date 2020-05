Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva 2021: date, programma, orari e tv (Di martedì 5 maggio 2020) Dal 21 al 24 gennaio 2021 si terrà la settima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon ad Anterselva, in Italia: in programma l’individuale femminile giovedì 21, cui farà seguito l’individuale maschile venerdì 22. Sabato 23 sarà la volta della mass start femminile e della staffetta maschile, mentre domenica 24 si chiuderà con la mass start maschile e la staffetta femminile. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player, mentre ci sono possibiità che ci sia anche RaiSport+HD a trasmettere in tv con RaiPlay che potrebbe provvedere alla diretta streaming. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le gare. CALENDARIO 7A TAPPA Coppa DEL Mondo Biathlon 2020-2021 Giovedì 21/01/21 – Individuale femminile Anterselva (Ita) – ore ... Leggi su oasport Biathlon - Calendario Coppa del Mondo 2020-2021 : la bozza e le undici tappe. Ad Anterselva dal 21 al 24 gennaio

Calendario Coppa del Mondo biathlon 2020-2021 : date - programma - orari e tv. Novità Cina e supersprint

Sab. 20/03/21 – Sprint femminile e maschile Oslo (Nor) – ore 12.15 e 15.15 Dom. 21/03/21 – Mass start femminile e maschile Oslo (Nor) – ore 13.00 e 15.30 ...

La Federazione Internazionale biathlon (Ibu) ha comunicato il calendario provvisorio della prossima edizione di Coppa del mondo, detenuta da Johannes Boe e Dorothea Wierer. Undici le tappe in programm ...

