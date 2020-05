Benevento | conferenza dei dirigenti sulle misure di sicurezza per i dipendenti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Convocata dalla segretaria generale, Maria Carmina Cotugno, su impulso dell’assessora alle Risorse Umane, Carmen Coppola, si è tenuta questa mattina unadeiper l’individuazione e messa in atto delledisul lavoro relativamente all’avvio della cosiddetta “Fase 2”. Nel corso dell’incontro si è discusso dei provvedimenti da adottare sia in relazione ai dispositivi diper iche in relazione alleda attuare per rendere sicuri i luoghi di lavoro, fermo restando il pieno rispetto dell’obbligo di assicurare una larga parte dei servizi attraverso il lavoro agile. E’ stato deciso che, in linea con leadottate dalla Regione Campania per il proprio personale operante in città, si provvederà a ...