Battlestar Galactica: il reboot sarà scritto da Michael Lesslie (Di lunedì 4 maggio 2020) Peacock ha annunciato che il reboot di Battlestar Galactica avrà come autore e showrunner Michael Lesslie. Battlestar Galactica avrà un reboot e Peacock ha annunciato che sarà Michael Lesslie a occuparsi della sceneggiatura e avere l'incarico di showrunner del progetto. La nuova serie tv sarà prodotta da Sam Esmail, già autore dei successi di Mr Robot e Homecoming. Il ritorno di Battlestar Galactica potrà quindi contare sul contributo di Michael Lesslie che ha già lavorato in progetti televisivi come The Little Drummer Girl e film, tra cui Macbeth e Assassin's Creed. La vesione originale della serie tv era stata prodotta da NBC Universal nel 1978, ed è andata in onda per una sola stagione. La Battlestar ... Leggi su movieplayer Battlestar Galactica - la serie completa su Amazon Prime Video in streaming da oggi

Amazon Prime Video Italia - il catalogo serie tv : inserite Shameless 9 - Futurama - Battlestar Galactica (Di lunedì 4 maggio 2020) Peacock ha annunciato che ildiavrà come autore e showrunneravrà une Peacock ha annunciato che saràa occuparsi della sceneggiatura e avere l'incarico di showrunner del progetto. La nuova serie tv sarà prodotta da Sam Esmail, già autore dei successi di Mr Robot e Homecoming. Il ritorno dipotrà quindi contare sul contributo diche ha già lavorato in progetti televisivi come The Little Drummer Girl e film, tra cui Macbeth e Assassin's Creed. La vesione originale della serie tv era stata prodotta da NBC Universal nel 1978, ed è andata in onda per una sola stagione. La...

Drakkan81 : RT @davez182: In Battlestar Galactica spiegano in 20 secondi perché l’esercito non deve essere impegnato in azioni di polizia - AleDV_Duffman : RT @davez182: In Battlestar Galactica spiegano in 20 secondi perché l’esercito non deve essere impegnato in azioni di polizia - Dragogallo : RT @davez182: In Battlestar Galactica spiegano in 20 secondi perché l’esercito non deve essere impegnato in azioni di polizia - 1c0n_0f_s1n : RT @davez182: In Battlestar Galactica spiegano in 20 secondi perché l’esercito non deve essere impegnato in azioni di polizia - CinespazioBlog : Lo scorso 1° Maggio è sbarcata su #amazonprimevideo l'intera serie di #battlestargalactica... -

Ultime Notizie dalla rete : Battlestar Galactica Battlestar Galactica: il reboot sarà scritto da Michael Lesslie Movieplayer.it Battlestar Galactica: il reboot sarà scritto da Michael Lesslie

Battlestar Galactica avrà un reboot e Peacock ha annunciato che sarà Michael Lesslie a occuparsi della sceneggiatura e avere l'incarico di showrunner del progetto. La nuova serie tv sarà prodotta da S ...

Amazon Prime Maggio 2020: novità e uscite serie Tv e film

Dopo il successo di “Hunters”, la piattaforma rilascerà la prima stagione targata Prime video di “Upload”, una commedia del genere sci-fi che racconta la storia di un ragazzo coinvolto in un grave inc ...

Battlestar Galactica avrà un reboot e Peacock ha annunciato che sarà Michael Lesslie a occuparsi della sceneggiatura e avere l'incarico di showrunner del progetto. La nuova serie tv sarà prodotta da S ...Dopo il successo di “Hunters”, la piattaforma rilascerà la prima stagione targata Prime video di “Upload”, una commedia del genere sci-fi che racconta la storia di un ragazzo coinvolto in un grave inc ...