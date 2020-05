Amici Speciali, il ballerino Valentin non sarà presente. Ecco il motivo (Di lunedì 4 maggio 2020) Valentin non sarà presente Valentin Alexandru Dumitru è senza dubbio uno dei ballerini più noti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Fin dall’inizio ha dato del filo da torcere a tutti, compresi i professori di danza e la conduttrice. Ha abbandonato la sua avventura televisiva durante la terza puntata del serale perché stufo delle dinamiche che si stavano creando. La De Filippi gli ha fatto una predica molto forte prima di farlo andare via e ciò ha scatenato il gossip. Infatti i telespettatori credono che per questo motivo non farà parte del cast di Amici Speciali. I ballerini che vedremo nelle 4 puntate saranno Javier Rojas, Andrea Muller, Gabriele Esposito, Alessio e Umberto Gaudino. In realtà potrebbe esserci un’altra giustificazione alla sua assenza. ‘Tutto ciò che è scritto per essere mio ... Leggi su kontrokultura Amici Speciali - Gaia e Irama : gesto del rapper stupisce i fan

