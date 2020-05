Mkhitaryan Roma, richieste dell’Arsenal eccessive per i giallorossi (Di domenica 3 maggio 2020) Mkhitaryan Roma, distanza fra Arsenal e i giallorossi sulla valutazione del calciatore armeno: ecco le cifre Il futuro di Henrikh Mkhitaryan resta ad oggi ancora incerto. L’esterno armeno è approdato alla Roma dall’Arsenal con la formula del prestito oneroso. Il calciatore di proprietà dei Gunners piace molto a Paulo Fonseca, che vorrebbe trattenerlo. Come riferisce il Mirror, tuttavia, i giallorossi al momento non intendono accontentare le richieste del club londinese, che valuta il calciatore 11 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Roma - partito il piano per trattenere Mkhitaryan in giallorosso

Calciomercato Roma - si lavora per trattenere Mkhitaryan. E spunta Kean

