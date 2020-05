Materazzi | «A Zidane dissi che preferivo la sorella»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 maggio 2020) L'ex difensoreparla della lite in campo condurante la finale del Mondiale 2006: «Ecco cosa gli» Marcoha svelato cosa fece scatenare la rissa con Zinedinedurante la finale del Mondiale 2006: «In quel momento non me l'aspettavo, è stata la mia fortuna perché altrimenti saremmo finiti entrambi negli spogliatoi. C'era stato un contatto in area, Gattuso mi aveva chiesto di marcarlo stretto». «Dopo il primo scontro gli chiesi scusa e lui reagì male, poi al terzo scontro sbroccai.mi disse: "La mia maglia te la do dopo". Io gli risposi chela», ha concluso l'ex difensore dell'Italia durante una diretta Instagram.