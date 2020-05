Mastella non nasconde le preoccupazioni: “L’inverno non è finito, pronto a intervenire” (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’inizio della Fase 2 è alle porte, da domani scatta un allentamento sulle misure adottate per combattere il coronavirus. La speranza è che la situazione non sfugga di mano alle persone e che non si tramuti in un insensato “libera tutti”. Ecco perchè è intervenuto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha affidato a un post il suo pensiero – avviso. “Voglio dirlo con chiarezza: sono preoccupato. Il ripristino di una quasi normalità che porterà molti a ritenere che l’inverno della nostra vita sia finito, e il ritorno massiccio dei nostri familiari dal nord, è una miscela esplosiva. Perciò ognuno faccia la sua parte con responsabilità. Se questo non accadrà, avendo visto in questi giorni un rilassamento immotivato, ... Leggi su anteprima24 Mastella : “Non affollate le farmacie - utilizzate servizio Taxi farmaco”

Mastella ai beneventani : “Buona Pasqua - non lasciatevi andare”

Telefono e social - Mastella in pressing sui beneventani : “Non uscite di casa” (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’inizio della Fase 2 è alle porte, da domani scatta un allentamento sulle misure adottate per combattere il coronavirus. La speranza è che la situazione non sfugga di mano alle persone e che non si tramuti in un insensato “libera tutti”. Ecco perchè è intervenuto il sindaco di Benevento, Clemente, che ha affidato a un post il suo pensiero – avviso. “Voglio dirlo con chiarezza: sono preoccupato. Il ripristino di una quasi normalità che porterà molti a ritenere che l’inverno della nostra vita sia, e il ritorno massiccio dei nostri familiari dal nord, è una miscela esplosiva. Perciò ognuno faccia la sua parte con responsabilità. Se questo non accadrà, avendo visto in questi giorni un rilassamento immotivato, ...

HSIXTYNINE : @PeppeTricase @PieroSansonetti I giornali prendono i soldi dello Stato solo se vendono oltre un certo numero di cop… - ilvaglio1 : L’instancabile Mastella non si distanzia dai social e comunica pure la sua ‘nostalgia canaglia’… #mastella #citt&a… - frenchgarden01 : @EugenioCardi Vabbè dai...è uscito un attimo dalla catacomba, a fare cucù a Binetti, Casini e Mastella, ché ormai n… - Phoenix79_Sr : @matteorenzi Basta, sembra Mastella con Prodi: è mesi che chiede sto sblocco. Non arriva. Quindi? Continua a fare i… - macastel3 : @CarloCalenda @CarloCalenda esclusi estremisti di nicchia tipo Meloni o movimento populista 5S, non ci sono movimen… -

Ultime Notizie dalla rete : Mastella non L'instancabile Mastella non si distanzia dai social e comunica pure la sua 'nostalgia canaglia'… ilVaglio “Comprate nei negozi sanniti. Diamo via libera a parrucchieri ed estetisti”

Il Sindaco Clemente Mastella è sempre vicino ai bisogni dei sanniti e invita a comprare, appena aprono i negozi, nei negozi sanniti per permettere loro di decollare. Ecco un post di Facebook in cui si ...

L’instancabile Mastella non si distanzia dai social e comunica pure la sua ‘nostalgia canaglia’…

Ti ritrovi con un cuore di paglia e un incendio che non spegni mai', ripensando a certi momenti. Ecco la genesi di una debolezza umana, associata a un video da YouTube che il sindaco di Benevento ...

Il Sindaco Clemente Mastella è sempre vicino ai bisogni dei sanniti e invita a comprare, appena aprono i negozi, nei negozi sanniti per permettere loro di decollare. Ecco un post di Facebook in cui si ...Ti ritrovi con un cuore di paglia e un incendio che non spegni mai', ripensando a certi momenti. Ecco la genesi di una debolezza umana, associata a un video da YouTube che il sindaco di Benevento ...