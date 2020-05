Giovanna Botteri vs Striscia la notizia: ironia o body shaming? (Di domenica 3 maggio 2020) Un servizio di Striscia la notizia riserva ironia al look di Giovanna Botteri. Ecco la risposta della giornalista e corrispondente da Pechino, e la versione di Michelle Hunziker Giovanna Botteri è caduta nel mirino dell’ironia del tg satirico Striscia la notizia. In un servizio, Michelle Hunziker parla dell’“immutabile mise” della corrispondente, che sfoggerebbe sempre il medesimo abito nero. Ma non solo: fa ironia sui capelli della giornalista, evidenziando come finalmente, dopo qualche presunta ‘frecciata‘, abbia sopreso gli spettatori del Tg1 con una chioma “curata e vaporosa”. La riflessione di Giovanna Botteri La risposta della Botteri non si è fatta attendere: “Mi piacerebbe che l’intera vicenda, prescindendo completamente da me, potesse essere un momento di discussione vera, permettimi, anche aggressiva, ... Leggi su zon Giovanna Botteri - Tiziana Ferrario contro Michelle Hunziker : “A 43 anni ti comporti come un’oca - chiedi scusa”. La conduttrice : “Fake news - noi abbiamo parlato di una bella messa in piega”

Giovanna Botteri è un'icona del giornalismo. Un giornalismo affascinante come lei

Michelle Hunziker “Giovanna Botteri? Non è bodyshaming"/ Replica ad accuse a Striscia (Di domenica 3 maggio 2020) Un servizio dilariservaal look di. Ecco la risposta della giornalista e corrispondente da Pechino, e la versione di Michelle Hunzikerè caduta nel mirino dell’del tg satiricola. In un servizio, Michelle Hunziker parla dell’“immutabile mise” della corrispondente, che sfoggerebbe sempre il medesimo abito nero. Ma non solo: fasui capelli della giornalista, evidenziando come finalmente, dopo qualche presunta ‘frecciata‘, abbia sopreso gli spettatori del Tg1 con una chioma “curata e vaporosa”. La riflessione diLa risposta dellanon si è fatta attendere: “Mi piacerebbe che l’intera vicenda, prescindendo completamente da me, potesse essere un momento di discussione vera, permettimi, anche aggressiva, ...

MonicaCirinna : Riusciremo mai ad ascoltare quello che una donna ha da dire, senza fare caso al suo aspetto fisico o peggio ancora… - LiaCapizzi : Giovanna Botteri è una delle migliori giornaliste. Prima di andare in diretta, impiega il suo tempo a studiare, in… - repubblica : Giovanna Botteri, body shaming anche in tv: 'Modelli stupidi e anacronistici che non hanno più ragione di esistere'… - Alfredo_Carbone : @LudovicaDiRidol Sei fuori dal tempo, le Giovanna Botteri su Instagram e Tik Tok non pigliano like - t_tonii : RT @SgrazX: Eppure io Santa Giovanna #Botteri me la ricordo a GenovaG8 quando decantava le guardie in tenuta ninja... o da NY la dittatura… -